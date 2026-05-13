SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 28 anos morreu em um trágico acidente aéreo na Califórnia apenas dez dias antes de iniciar o 'emprego dos sonhos' como piloto particular.

Casado e pai de três filhos, Ramzi Al-Shurman estava com seu melhor amigo, Temo, que também não resistiu. O acidente ocorreu em uma área remota de Kern County, na Califórnia, e provocou um incêndio na vegetação que se espalhou rapidamente.

Ainda não está claro o que causou o acidente, segundo a KTLA, de Los Angeles. A falta de detalhes 'deixa os familiares com mais perguntas do que respostas', de acordo com a emissora. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes está investigando a causa da queda do avião.

O homem de 28 anos estava prestes a começar o 'emprego dos sonhos' como piloto profissional. Segundo a esposa Nadeen Zatar, Al-Shurman passou anos fazendo sacrifícios para sustentar a família enquanto perseguia o objetivo.

"Estou muito orgulhosa dele, de todo o trabalho duro que ele fez e conseguiu chegar às companhias aéreas e nem conseguiu começar. O peso finalmente tinha saído dos ombros dele. Finalmente ele ia conseguir realizar o objetivo de cuidar de nós e começar nossa vida com as crianças", disse Nadeen Zatar, esposa de Al-Shurman, ao KTLA.

A dedicação de Al-Shurman ao novo emprego também foi exaltada pelo primo, Ahmad Alkhdair: "Ele dedicou cada dólar e cada minuto para se tornar piloto e poder ser o provedor exclusivo da família. Ele alcançou seus objetivos e estava a apenas dez dias do emprego dos sonhos".

Uma campanha no GoFundMe foi organizada para ajudar a família. "Eu não sabia o que ia dizer para minha filha. Ela tem seis anos. As crianças sentem muita falta dele. Minha filha fica pedindo para ligar para ele. Eu não sei o que dizer para eles", disse Zatar.

O fogo na vegetação demorou a ser controlado. No dia seguinte ao acidente, o incêndio havia se espalhado para 2.278 acres e estava apenas 50% controlado. O fogo só foi totalmente controlado ontem, cinco dias após a queda.