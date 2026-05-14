SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Natalie Harp se tornou uma das principais auxiliares de Donald Trump na preparação de postagens na rede Truth Social, segundo levantamento do Wall Street Journal.

O QUE ACONTECEU

Harp leva ao presidente pilhas de sugestões para publicações, que ele aprova pessoalmente. Nos bastidores, ela é conhecida como "impressora humana", por imprimir e organizar os textos que chegam até Trump.

Parte do conteúdo divulgado na conta do presidente promove teorias conspiratórias e ataca adversários políticos. As publicações também compartilham memes e vídeos de contas anônimas e incluem imagens geradas por inteligência artificial que retratam Trump como uma figura messiânica.

As postagens costumam ser feitas durante a madrugada. O presidente recebe uma série de sugestões de publicações antes de elas irem ao ar, de acordo com o levantamento.

Harp se define como cristã e conservadora e passou a integrar a equipe de comunicação do presidente em 2022. Ela chamou atenção ao afirmar que uma lei aprovada por Trump salvou sua vida durante o tratamento de um tumor ósseo.

A assessora foi âncora na OAN, emissora de direita alinhada a Trump. Desde a reeleição, ela passou a ser descrita como a principal assessora do presidente e acompanha Trump em diversos compromissos, incluindo partidas de golfe.

A influência de Harp tem causado desconforto dentro da Casa Branca, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Essas fontes afirmam que ela responde apenas ao presidente e ignora canais tradicionais do governo.