SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente regional de Madri, a conservadora Isabel Díaz Ayuso, afirmou hoje que o México não existia antes da chegada dos espanhóis.

Declaração de Ayuso foi feita durante uma sessão de controle na Assembleia de Madri. Ela estava respondendo perguntas sobre uma viagem recente ao México. "O México não existia antes da chegada dos espanhóis. Tenham um pouco mais de respeito por vocês mesmos, era uma civilização diferente", disse.

A fala ocorreu em meio à defesa da viagem, questionada pela oposição, e ganhou repercussão fora da Espanha. No mesmo debate, Ayuso acusou setores da esquerda espanhola e mexicana de fazer "revisionismo histórico".

Presidente regional de Madri antecipou volta do México. Ayuso planejava ficar no país até o dia 12 de maio. No entanto, no dia 8 de maio, ela anunciou o cancelamento antecipado de sua viagem, citando um "clima de boicote por parte do governo mexicano". Agora, ela atribuiu diretamente a organização desse boicote a Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol.

Ela atribuiu o cancelamento de vários dias de sua viagem a preocupações com a segurança. Sem provas, Ayuso afirmou que o governo liderado por Pedro Sánchez promoveu um "boicote" à sua visita oficial ao México. Segundo ela, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, recebeu "uma ordem da Espanha: "Sabotem a viagem dela".

"Em um narcoestado, a vida corre muito risco. Algo acontece com você lá, a caminho do aeroporto, na ida ou na volta, e ninguém assume a responsabilidade. Em nome da liberdade, em nome da coerência, arrisco minha vida, mas não a vida de toda a minha equipe", disse Isabel Díaz Ayuso.

Claudia Sheinbaum, presidente do México, ironizou o discurso e a passagem da espanhola pelo país. "Ela odeia tanto o México e o governo mexicano, mas mesmo assim passou 10 dias de férias aqui. Ele deveria voltar e passar mais tempo aqui de férias. Somos um país extraordinário. Acho que ele aprenderia muito com a riqueza cultural do México", afirmou, segundo o site Infobae.

Presidente mexicana disse que a visita acabou estimulando um debate sobre a história do país. "Isso nos permitiu falar sobre Hernán Cortés, sobre a conquista ou invasão dos povos, sobre a grandeza cultural do México, sobre a dignidade do povo mexicano."