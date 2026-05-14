SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi catapultado de um telhado a cerca de 15 metros de altura durante uma tempestade. O incidente ocorreu ontem no vilarejo de Bamiyana, na Índia.

A vítima, identificada como Nanhe Miya, sobreviveu com ferimentos graves. Ele está hospitalizado.

Em entrevista à emissora NDTV, Miya diz que tentou segurar o telhado enquanto se mantinha preso por uma corda de segurança, que rompeu. Imagens da queda foram compartilhadas nas redes sociais.

A tempestade que atingiu o distrito de Uttar Pradesh provocou destruição em vários pontos do país. De acordo com autoridades indianas, pelo menos 104 pessoas morreram em 12 distritos.