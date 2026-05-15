SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma obra executada na cidade de Guangyuan, na província de Sichuan, no sudoeste da China, chamou atenção pela velocidade da operação: em apenas 24 horas, equipes removeram uma antiga estrutura de 650 toneladas e instalaram um novo viaduto de 2.500 toneladas sob uma ferrovia de carga em funcionamento.

O projeto permitiu ampliar uma estrada de duas para quatro faixas sem interromper por longos períodos o tráfego ferroviário da região. A intervenção ocorreu na linha Guangyuan-Dazhou, utilizada principalmente para o transporte de carvão entre cidades da província chinesa.

A obra foi divulgada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, em publicação no X. No vídeo compartilhado pelo diplomata, é possível acompanhar parte da operação de remoção da antiga ponte e o posicionamento da nova estrutura sob os trilhos.

Linha ferroviária opera mais de dez trens de carga por dia. Segundo informações divulgadas pelo governo local e pelo China Daily Sichuan, a ferrovia Guangyuan-Dazhou não poderia permanecer interditada por vários dias devido ao fluxo intenso de transporte de cargas.

A linha conecta cidades importantes da província de Sichuan. Por isso, engenheiros precisaram concentrar toda a substituição da estrutura em uma janela contínua de apenas 24 horas. A operação incluiu a demolição da antiga ponte, a instalação de uma nova passagem pré-fabricada e a restauração completa dos trilhos antes da retomada da circulação ferroviária.

A obra utilizou um método de engenharia baseado em pré-fabricação e deslizamento estrutural. Na prática, a nova estrutura foi posicionada sob a ferrovia enquanto a linha permanecia sustentada temporariamente durante a intervenção. A técnica reduz o tempo de bloqueio ferroviário e evita interrupções prolongadas em rotas consideradas estratégicas para logística e transporte de cargas.

Nova via ampliada deve melhorar a ligação entre o centro urbano de Guangyuan e o Parque Florestal Heishipo, área turística localizada nos arredores da cidade. Na postagem publicada no X, Lin Jian descreveu a operação como uma troca rápida de estruturas sob uma ferrovia ativa.

Em Guangyuan, Sichuan, no sudoeste da China: uma antiga ponte de 650 toneladas foi removida, e uma nova estrutura de 2.500 toneladas instalada - sob uma ferrovia em operação - em apenas 24 horas Lin Jian, no X

O vídeo divulgado pelo diplomata mostra máquinas trabalhando simultaneamente durante a retirada da antiga passagem e a instalação da nova estrutura ferroviária.