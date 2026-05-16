SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Exército de Israel afirmou neste sábado (16) ter matado Izz al-Din al-Haddad, considerado chefe do braço armado do movimento islamista palestino Hamas.

Morte foi confirmada pelas tropas israelenses nesta manhã. O Exército de Israel disse que Izz al-Din al-Haddad foi "eliminado" e menciona que o alvo da operação é um dos últimos comandantes de alto escalão envolvidos no planejamento do massacre de 7 de outubro de 2023.

Líder do Hamas foi morto em operação realizada ontem. O ataque lançado em Gaza teve Izz al-Din al-Haddad como um dos alvos. "Após a eliminação de Mohammed Sinwar [líder do Hamas em Gaza, morto em abril de 2025], Haddad assumiu seu papel e trabalhou para reconstruir as capacidades do Hamas, planejando inúmeros ataques terroristas contra civis israelenses e tropas das Forças de Defesa de Israel", afirma o Exército.

"Ao longo da guerra, Haddad esteve envolvido na manutenção de muitos reféns israelenses em cativeiro do Hamas e administrou o sistema de cativeiro do grupo, cercando-se de reféns numa tentativa de evitar sua eliminação", afirmou o exército de Israel nas redes sociais.

QUEM ERA IZZ AL-DIN AL-HADDAD

Israel aponta Izz al-Din al-Haddad como sucessor de Sinwar. Ao assumir o controle do grupo, ele era responsável pela reabilitação parcial da infraestrutura militar do Hamas no norte da Faixa de Gaza. Segundo o governo israelense, ele teria liderado os ataques e as respostas do grupo palestino às ofensivas das forças de Israel na região.

Autoridades do Hamas descreviam Izz al-Din al-Haddad como um "fantasma". A alcunha é a mesma usada para descrever Sinwar, que por muito tempo se manteve longe dos holofotes da imprensa e conseguiu "enganar" as agências de inteligência israelenses.

Israel distribuiu panfletos em Gaza com alertas sobre Izz al-Din al-Haddad. A mensagem foi divulgada no ano passado pelos jornais israelenses e dizia que daria ao líder do Hamas "uma maneira rápida e fácil de ir para o inferno".