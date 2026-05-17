SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ataque de drone atingiu um gerador elétrico externo da usina nuclear de Barakah, em Abu Dhabi, neste domingo (17), e provocou um incêndio, segundo autoridades dos Emirados Árabes Unidos.

Não houve feridos e os níveis de radiação permaneceram normais. A Autoridade Federal de Regulação Nuclear dos Emirados confirmou que os sistemas essenciais da usina operam normalmente.

A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) informou que geradores de emergência abasteciam a Unidade 3. O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, expressou preocupação com o incidente e afirmou que atividade militar que ameace a segurança nuclear é inaceitável.

Autoridades dos Emirados não identificaram os responsáveis pelo ataque. O país tem enfrentado repetidos ataques de mísseis e drones durante o conflito Irã x EUA-Israel, incluindo incidentes que autoridades disseram ter origem no Irã e miraram infraestrutura de energia e marítima.

TENSÃO ENTRE EUA E IRÃ

Trump advertiu o Irã a fechar acordo de paz ou enfrentar "um momento muito ruim". "Se não fizerem, vão ter um momento ruim. Um momento muito ruim. É melhor fecharem um acordo", disse o presidente americano à mídia francesa.

O chanceler iraniano afirmou que mensagens contraditórias dos Estados Unidos geram dúvidas. "Estamos em dúvida sobre a seriedade deles", declarou Abbas Araghchi.