SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (18) que respondeu à proposta mais recente de paz dos Estados Unidos, com quem está em trégua desde abril.

O Irã "transmitiu as preocupações" sobre o plano de paz anterior enviado pela parte americana, informou o porta-voz do ministério, Esmaeil Baqaei, hoje. Anteriormente, os Estados Unidos recusaram a proposta de 14 pontos traçada pelo Irã junto com o Paquistão em busca de um acordo.

Porta-voz afirmou que o direito do Irã de enriquecer urânio "não requer conhecimento de terceiros", o que evidencia um impasse entre os dois lados da guerra. Por mais de uma vez, Donald Trump condicionou o fim da guerra à desistência do Irã do seu plano nuclear.

O Paquistão continua como mediador entre os dois países, que não conversam diretamente desde a reunião de 21 horas que acabou sem resultados em abril. De acordo com a imprensa iraniana, o governo do Irã considerou algumas das exigências americanas enviadas na proposta mais recente "excessivas".

Porta-voz também disse que o Irã conversa com Omã para negociar um mecanismo de trânsito seguro em Hormuz. Segundo ele, os países da região não são seus inimigos, e sim as "potências estrangeiras".

A trégua entre os dois países entrou em vigor no começo de abril e foi prolongada unilateralmente pelos EUA desde então. Os dois países chegaram a se encontrar no Paquistão, país mediador dos contatos, após o cessar-fogo, mas não chegaram a um consenso.

CESSAR-FOGO FRÁGIL

Declaração do porta-voz acontece uma semana após o presidente dos Estados Unidos chamar outra proposta do Irã para o fim da guerra de "totalmente inaceitável". Donald Trump falou sobre o assunto em uma publicação na rede social Truth.

Proposta americana tem exigências nucleares, o que segue sendo o maior impasse entre os dois lados. Os EUA demandam que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio por pelo menos 12 anos e entregue seu estoque de 440 kg de urânio enriquecido a 60%. Em troca, haveria suspensão gradual de sanções, liberação de ativos congelados e fim do bloqueio naval.

Ministério das Relações Exteriores iraniano, por sua vez, diz não estar exigindo nenhuma concessão. "Nossa exigência é legítima: o fim da guerra, o levantamento do bloqueio [dos EUA] e da pirataria, e a liberação dos ativos iranianos que foram injustamente congelados em bancos devido à pressão dos EUA", falou o porta-voz Esmaeil Baghaei em coletiva nesta segunda.

Governo iraniano também cobra garantias para a navegação no Estreito de Ormuz. "A passagem segura pelo Estreito de Ormuz e o estabelecimento da segurança na região e no Líbano foram outras exigências do Irã, consideradas uma oferta generosa e responsável para a segurança regional", afirmou o porta-voz.

Por mais de uma vez, Donald Trump sinalizou que a trégua está perto do fim e que os países devem voltar a guerrear. Na semana passada, durante um evento ao lado do secretário de Saúde dos EUA, o republicano falou que o cessar-fogo sobrevive com "ajuda de aparelhos".