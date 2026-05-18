SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Integrantes da Global Sumud Flotilla, nova flotilha com ajuda humanitária para Gaza, informaram nesta segunda-feira (18) que as Forças de Defesa de Israel interceptaram parte das embarcações a caminho do enclave.

Interceptação aconteceu em águas internacionais, perto do Chipre. "O Exército de Israel está abordando neste momento o primeiro dos nossos barcos em plena luz do dia", publicou a Flotilha Global Sumud na rede social X.

Ao menos cinco pessoas foram presas por Israel, segundo a organização da flotilha. Entre os presos estão dois espanhóis, dois portugueses e um britânico.

As Forças de Defesa de Israel ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a interceptação da flotilha. Em vídeos divulgados nas redes sociais, a organização da flotilha mostrou a aproximação de embarcações militares dos navios.

Flotilha saiu da Turquia com cerca de 50 barcos na quinta-feira (14). Esta era a terceira iniciativa do tipo em um ano para tentar romper o bloqueio israelense a Gaza.

A última flotilha foi interceptada por forças israelenses na costa da Grécia, em 30 de abril. A maioria dos ativistas foi levada para a Europa, mas dois membros da tripulação ficaram detidos em Israel por 10 dias.

Entre os detidos em Israel estava o brasileiro Thiago Ávila, que já participou de outras navegações para Gaza. Além dele, Saif Abu Keshek, de origem palestina e nacionalidade espanhola, também ficou retido no país. Os dois foram posteriormente expulsos.

Organizações de direitos humanos afirmaram que homens sofreram abusos enquanto estavam sob custódia israelense. Eles também alegaram que as detenções eram ilegais.

As autoridades israelenses negaram as denúncias de abuso e não apresentaram acusações formais contra os ativistas. Gaza sofre com a escassez de alimentos, água, medicamentos e combustível desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023.