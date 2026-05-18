SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os corpos de quatro mergulhadores italianos que desapareceram em uma caverna submersa nas Maldivas foram recuperados nesta segunda-feira (18), segundo autoridades locais.

O QUE ACONTECEU

Vítimas estavam dentro de uma caverna no Atol de Vaavu, a 60 metros de profundidade. Elas foram encontradas em uma operação conjunta com mergulhadores da Finlândia e das Maldivas, informaram autoridades ao canal britânico BBC.

Poucas horas antes, as autoridades das Maldivas tinham informado que suspenderam as buscas pelos corpos. Isso aconteceu após a morte de um socorrista militar que auxiliava no resgate.

As cinco vítimas desaparecidas foram identificadas. São elas: Monica Montefalcone; Giorgia Sommacal, filha de Monica; Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.

Um dos corpos foi encontrado ainda na quinta-feira a quase 60 metros de profundidade. De acordo com o portal maldivo The Press, citado pela Ansa, o primeiro corpo achado era de Montefalcone, que era professora universitária. A operação de busca mobilizou barcos, aeronaves e equipes de mergulho

ENTENDA O CASO

Italianos desapareceram após mergulho na quinta-feira (14). O grupo deixou o barco pela manhã perto de Alimathaa, no atol de Vaavu, e foi dado como desaparecido de meio-dia.

Caverna é considerada de difícil acesso. O porta-voz presidencial das Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, disse que o local é tão profundo que mesmo mergulhadores com os melhores equipamentos evitam se aproximar.

As condições climáticas eram descritas como desfavoráveis para mergulho, e havia alerta amarelo em vigor. Funcionários locais trataram o caso como o pior acidente de mergulho já registrado nas Maldivas. O país é formado por mais de mil ilhas de coral espalhadas pelo oceano Índico.

Toxicidade por oxigênio e pânico são hipóteses levantadas por especialistas para explicar o acidente. O pneumologista Claudio Micheletto disse ao site italiano Adnkronos que "é provável que algo tenha dado errado com os cilindros", já que os cinco mergulhadores morreram na mesma descida, a cerca de 50 metros de profundidade.