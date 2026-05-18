TEERÃ, IRÃ (FOLHAPRESS) - Diplomatas estrangeiros e autoridades ligadas ao governo iraniano estão em estado de alerta máximo, na expectativa de retomada dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã nas próximas 48 horas.

Representantes estrangeiros detectaram movimentação militar atípica em bases americanas, entre elas a de Diego Garcia. Em grupos de diplomatas, há acompanhamento até do Índice de Pizza do Pentágono. Trata-se do monitoramento informal de entregas de pizza e fast-food em prédios no Pentágono e na Casa Branca em Washington, que historicamente sobe nas horas que antecedem bombardeios.

Em publicação no Truth Social no domingo (17), Donald Trump afirmou que "o tempo está se esgotando" para um acordo de paz com o Irã. "O tempo está se esgotando para o Irã, é melhor eles se mexerem logo, e rápido, ou não vai sobrar nada deles", disse o mandatário americano.

Trump vai se reunir com seu time de segurança nacional na terça-feira (19) para discutir possíveis ações militares. O presidente americano teve uma conversa telefônica de mais de meia hora com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, no domingo (17). Veículos de mídia israelenses noticiaram que dezenas de aviões provenientes da Alemanha carregados com munições americanas pousaram em Israel.

Em entrevista à Al Jazeera, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou que as negociações com os EUA continuam, por meio da mediação do Paquistão. A pasta afirmou nesta segunda-feira (18) que o país respondeu à proposta mais recente de Washington para acabar com o conflito.

"Os pontos apresentados são exigências iranianas que têm sido firmemente defendidas pela equipe iraniana em cada rodada de negociações", afirmou Baqaei. Ele também defendeu uma condição iraniana segundo a qual os EUA devem pagar reparações de guerra, descrevendo o conflito como "ilegal e sem fundamento".

Sobre a possibilidade de um novo confronto militar, o porta-voz disse que Teerã está "preparado para qualquer eventualidade".

Relatos de veículos de mídia iranianos apontam que os EUA teriam rejeitado as demandas do Irã para compensação pelos danos da guerra e teriam exigido a transferência do urânio enriquecido a 60% para os EUA. Os americanos teriam concordado em liberar apenas 25% dos bens iranianos congelados e dito que o fim das hostilidades dependeria de negociações em curso.

O Irã, em resposta, teria afirmado que exige um cessar-fogo imediato em todos os fronts, incluindo Libano, demandou a remoção de todas as sanções sobre o país, reparações de guerra e reconhecimento de seus direitos sobre o estreito de Hormuz.

No domingo, em declaração a jornalistas iranianos, um porta-voz das Forças Armadas do país afirmou que novos ataques contra o país levariam a uma nova ofensiva e reações contra bases e ativos americanos na região.

Trita Parsi, vice-presidente executivo do Quincy Institute, afirmou em publicação nesta segunda-feira no Substack e no X que o objetivo de uma potencial retaliação iraniana seria causar dano máximo contra os Emirados Árabes, especialmente datacenters no país. Isso serviria para, de quebra, prejudicar as ambições dos Emirados para se tornar um hub de IA, o que indiretamente ajudaria a China em sua competição tecnológica com os EUA.

Ainda segundo o analista iraniano, Teerã entende que a família de Trump tem interesses financeiros nos datacenters e indústria de IA dos Emirados, o que os tornam um alvo ainda mais desejável.

Parsi afirma que Teerã também estaria planejando interromper a passagem pelo Mar Vermelho, com ajuda dos houthis, grupo armado do Iêmen apoiado pelo Irã, e atacar cabos submarinos de fibra ótica no Golfo Pérsico, por onde passa o tráfego de internet dos países do Golfo.