SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A repressão migratória de Donald Trump pode custar aos EUA até US$ 479 bilhões (cerca de R$ 2,4 trilhões) em impostos perdidos em dez anos, segundo economistas.

O Yale Budget Lab estima perda de US$ 147 bilhões a US$ 479 bilhões em uma década. A projeção considera que menos imigrantes sem documentação devem declarar imposto de renda depois das mudanças na política migratória.

Imigrantes sem documentação pagam cerca de US$ 66 bilhões por ano em tributos federais e sobre a folha. Em 2022, eles responderam por cerca de US$ 96 bilhões em impostos, segundo o Institute on Taxation and Economic Policy.

Metade dos domicílios formados por imigrantes sem documentação entrega declaração de renda. Esses contribuintes, em geral, não têm acesso a benefícios e deduções, o que eleva a fatia da renda que pagam em impostos.

O IRS (Internal Revenue Service) -equivalente a Receita Federal do Brasil- concordou em compartilhar dados de contribuintes com o ICE em abril de 2025. Pela regra, o órgão de imigração enviava nomes e endereços, e a Receita cruzava as informações antes de devolver identidades confirmadas.

Até agosto do ano passado, o IRS já havia repassado dezenas de milhares de registros. Em novembro, um tribunal federal considerou o acordo ilegal, mas a mudança já pode ter desestimulado parte dos imigrantes a declarar impostos.

Receita vinha assegurando havia anos que os dados dos contribuintes eram confidenciais. Luisa Godinez-Puig, do Urban-Brookings Tax Policy Center, disse que compartilhar essas informações com outra agência seria impensável alguns anos atrás.

O chamado "Big, Beautiful Bill" tirou o crédito tributário por filho de pais sem documentação. Desde 4 de julho, o benefício só vale se a criança e ao menos um dos pais tiverem número de Seguro Social.

Mudança afeta famílias em que os filhos são cidadãos americanos. Antes, bastava que a criança tivesse número de Seguro Social para que os pais pudessem pedir o crédito.

Escritórios de preparação de imposto relatam queda na procura. Daisy Schmidt, dona da Crece Latino, na Virgínia, disse ao jornal britânico The Independent que até três quartos dos clientes não voltaram nesta temporada.

Parte dos clientes deixou de declarar por medo do ICE. Schmidt disse que muitos perguntaram: "Se podem me deportar, por que vou declarar imposto?"

Brian Pastori, que ajuda imigrantes sem documentação em Massachusetts, diz que a queda continua. Ele afirmou ao The New York Times que o recuo foi significativo no ano passado e ainda não se recuperou.

Uma pesquisa do Urban Institute mostra preocupação com deportações entre adultos em famílias imigrantes. O levantamento de abril apontou que 25% deles temem deportações, enquanto uma pesquisa da CBS News mostrou 57% de desaprovação à forma como Trump lida com a imigração.