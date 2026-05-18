SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três jovens foram detidos como suspeitos de terem praticado ao menos 12 ataques a tiros no Texas (EUA), que deixaram quatro pessoas baleadas entre sábado e domingo.

Dois dos detidos têm 15 e 17 anos. O terceiro suspeito também foi descrito como menor de idade pelo The Guardian, mas a polícia não divulgou a idade exata. Os disparos ocorreram entre a tarde de sábado e a manhã de domingo e atingiram diferentes pontos da cidade, segundo a Fox 7 Austin.

Ao menos 12 ocorrências de disparos são investigadas pelas autoridades. Os tiros atingiram prédios de apartamentos, casas, comércios e dois quartéis do Corpo de Bombeiros da capital texana.

Quatro pessoas foram baleadas durante a sequência de ataques. Uma delas chegou a ser socorrida em estado grave, mas depois teve o quadro estabilizado. As outras três sofreram ferimentos sem risco de morte.

A polícia afirma que os ataques não tinham alvo conhecido até agora. O prefeito de Austin, Kirk Watson, disse que as ações pareciam aleatórias e que nenhum motivo específico havia sido identificado, segundo o The Guardian.

Os adolescentes são investigados também por roubos de veículos e armas. A polícia afirma que ao menos quatro carros foram roubados durante a sequência de crimes.

O jovem de 17 anos tinha um mandado ativo por suspeita de furto de arma. Segundo a polícia, o adolescente de 15 anos também é suspeito de ter furtado outra arma no sábado.

Uma das cenas foi registrada por câmeras de segurança. De acordo com a polícia, o vídeo mostra suspeitos atirando de dentro de um veículo em movimento contra uma mulher que estava do lado de fora de uma loja.

As buscas mobilizaram equipes policiais, cães farejadores, helicópteros e drones. As autoridades chegaram a orientar moradores de áreas do sul de Austin a permanecerem dentro de casa enquanto os suspeitos eram procurados.

Dois adolescentes foram detidos após uma abordagem policial. O terceiro suspeito fugiu durante as buscas e foi localizado depois pela polícia de Manor, cidade próxima a Austin, segundo a ABC News.

A polícia informou que não havia ameaça ativa após as detenções. A investigação continua para definir a participação de cada adolescente nas ocorrências e esclarecer a motivação dos ataques.