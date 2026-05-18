SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (18) ao jornal New York The Post que não está disposto a fazer concessões ao Irã nas negociações e advertiu que Teerã sabe o que vai acontecer em breve.

Trump afirmou que, neste momento, não aceita concessões para avançar em um acordo com o Irã. "Não estou aberto a nada neste momento", disse o presidente ao The Post, em entrevista por telefone.

O presidente dos EUA evitou detalhar quais seriam os próximos passos dos EUA. "Não posso realmente falar sobre isso com você. Muitas coisas estão acontecendo", declarou.

Trump também sugeriu que o Irã estaria ciente de uma possível escalada no curto prazo. "Posso dizer que eles querem fechar um acordo mais do que nunca, porque sabem o que vai acontecer em breve".

Questionado sobre a possibilidade de o Irã tentar ganhar tempo nas conversas, Trump disse não ter ouvido esse tipo de informação. Ao comentar o andamento das tratativas, o presidente disse que pretende ser cauteloso ao falar publicamente. "É uma negociação. Não quero ser estúpido", afirmou.

Trump voltou da China e passou o fim de semana reunido com a equipe de segurança nacional em seu clube de golfe na Virgínia. Ainda segundo o jornal, o grupo discutiu alternativas diante do impasse diplomático.

O The Post relata que novas reuniões eram esperadas para terça-feira. Devem participar do encontro aliados mais duros que defendem a retomada de operações militares contra o Irã. Entre eles, o senador Lindsey Graham, do Partido Republicano da Carolina do Sul, citado pelo jornal.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a proposta mais recente do Irã. Fontes do governo, porém, revelaram à imprensa americana que a oferta iraniana foi classificada como decepcionante.