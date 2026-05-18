SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje que suspendeu um novo ataque contra o Irã para terça-feira (19) após pedidos de lideranças árabes.

Suspensão do ataque foi anunciada em uma rede social por Trump. O presidente afirmou que conversou com emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, e com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Negociações sérias estão em andamento, afirmou Trump. Os líderes árabes teriam dito ao presidente dos EUA um acordo "muito aceitável" poderá ser alcançado.

Acordo deve incluir a proibição de armas nucleares para o Irã. "Com base no meu respeito pelos líderes mencionados, instruí o secretário da Guerra, Pete Hegseth, o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Daniel Caine, e as Forças Armadas dos Estados Unidos, de que NÃO realizaremos o ataque programado contra o Irã amanhã", escreveu Trump.

O republicano declarou que militares dos EUA estão preparados para um ataque em grande escala. Caso acordo não seja firmado "instruí ainda a estarem preparados para prosseguir com um ataque em grande escala contra o Irã, a qualquer momento", advertiu Trump.

A trégua entre os dois países entrou em vigor no começo de abril e foi prolongada unilateralmente pelos EUA desde então. Os dois países chegaram a se encontrar no Paquistão, país mediador dos contatos, após o cessar-fogo, mas não chegaram a um consenso.

CESSAR-FOGO FRÁGIL

Movimentação nas negociações acontece após Trump chamar outra proposta do Irã para o fim da guerra de 'totalmente inaceitável'. Donald Trump falou sobre o assunto em uma publicação na rede social Truth.

Proposta americana tem exigências nucleares, o que segue sendo o maior impasse entre os dois lados. Os EUA demandam que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio por pelo menos 12 anos e entregue seu estoque de 440 kg de urânio enriquecido a 60%. Em troca, haveria suspensão gradual de sanções, liberação de ativos congelados e fim do bloqueio naval.

Ministério das Relações Exteriores iraniano, por sua vez, diz não estar exigindo nenhuma concessão. "Nossa exigência é legítima: o fim da guerra, o levantamento do bloqueio [dos EUA] e da pirataria, e a liberação dos ativos iranianos que foram injustamente congelados em bancos devido à pressão dos EUA", falou o porta-voz Esmaeil Baghaei em coletiva hoje. "Os pontos apresentados são exigências iranianas que têm sido firmemente defendidas pela equipe iraniana em cada rodada de negociações", ressaltou.

Governo iraniano também cobra garantias para a navegação no Estreito de Hormuz. "A passagem segura pelo Estreito de Hormuz e o estabelecimento da segurança na região e no Líbano foram outras exigências do Irã, consideradas uma oferta generosa e responsável para a segurança regional", afirmou o porta-voz.