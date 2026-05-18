SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18) que "adiaria" um ataque ao Irã previsto para terça a pedido de líderes de países do Golfo.

Trump afirmou em sua plataforma Truth Social que "negociações sérias" estão em curso com o Irã e que os países da região acreditam que "um acordo será alcançado". Segundo ele "este acordo incluirá, e é importante ressaltar, a proibição de armas nucleares para o Irã!"

O republicano, no entanto, acrescentou que o país está pronto para um "ataque em grande escala contra o Irã, a qualquer momento, caso um acordo aceitável não seja alcançado".

Trump, pressionado a chegar a um acordo que reabra o estreito de Hormuz e limite as consequências econômicas da guerra que iniciou em fevereiro, já havia expressado esperança de que um acordo estivesse próximo para encerrar o conflito, mas nenhum acordo se concretizou até o momento.

Em sua publicação, ele disse que os líderes do Qatar, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos solicitaram que ele adiasse o ataque, até então não divulgado, porque "um acordo será feito, o qual será muito aceitável para os Estados Unidos da América, bem como para todos os países do Oriente Médio e de outras regiões".

A publicação de Trump veio depois que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, confirmou que as posições de Teerã em relação às negociações foram "transmitidas ao lado americano por meio do Paquistão", mas não deu detalhes.

Uma autoridade paquistanesa confirmou sob anonimato que Islamabad, que tem transmitido mensagens entre os lados em conflito no Oriente Médio desde que sediou a única rodada de negociações de paz no mês passado, compartilhou a proposta mais recente com Washington. Mas a pessoa sugeriu que o progresso tem sido difícil. Os lados "continuam mudando suas metas", disse, acrescentando: "Não temos muito tempo".

A proposta iraniana, conforme descrita por uma autoridade iraniana de alto escalão, pareceu semelhante em muitos aspectos à oferta anterior do Irã, que Trump rejeitou na semana passada como "lixo".

Ela se concentraria, primeiramente, em garantir o fim da guerra, reabrir o estreito de Hormuz -uma importante rota de abastecimento de petróleo que o Irã efetivamente bloqueou- e suspender as sanções marítimas.

Questões controversas em torno do programa nuclear iraniano e do enriquecimento de urânio seriam adiadas para rodadas posteriores de negociações, disse essa autoridade.

No entanto, em uma aparente flexibilização da posição de Washington, o oficial iraniano afirmou que os EUA concordaram em liberar um quarto dos fundos iranianos congelados -totalizando dezenas de bilhões de dólares- mantidos em bancos estrangeiros. O Irã exige a liberação de todos os ativos.

A autoridade também disse que Washington demonstrou maior flexibilidade ao concordar em permitir que o Irã continue algumas atividades nucleares pacíficas sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Os EUA não confirmaram ter concordado com nada nas negociações.

A agência de notícias iraniana Tasnim citou separadamente uma pessoa não identificada dizendo que os EUA concordaram em suspender as sanções petrolíferas contra o Irã enquanto as negociações estivessem em andamento.

Autoridades iranianas não comentaram imediatamente a reportagem da Tasnim, que um funcionário americano, que pediu para não ser identificado, classificou de falsa.

Um frágil cessar-fogo está em vigor após seis semanas de guerra que se seguiram aos ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã, embora drones tenham sido lançados do Iraque em direção a países do Golfo, incluindo Arábia Saudita e Kuwait, aparentemente pelo Irã e seus aliados.

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão emitiu um comunicado nesta segunda condenando um ataque com drones ocorrido no domingo, no qual a Arábia Saudita afirmou ter interceptado três objetos que entraram no país vindos do espaço aéreo iraquiano.