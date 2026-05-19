SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um turista foi detido e multado em 500 euros (equivalente a R$ 2.923) na última segunda-feira (11), após mergulhar na Fontana di Trevi, em Roma, na Itália. Segundo a imprensa local, o homem, que não teve sua identidade revelada, estava embriagado.

Em um vídeo que circula nas redes sociais (assista abaixo) mostra o momento em que o homem pula no monumento. Além da multa, o turista também foi banido de entrar no monumento.

Não é a primeira vez que um visitante tenta nadar na Fontana. Em 2025, um turista da Nova Zelândia, de 30 anos, também foi preso pelo mesmo motivo e recebeu uma multa do mesmo valor.

Desde o início de fevereiro deste ano, a prefeitura local começou a cobrar dos turistas cerca de dois euros (R$ 11,69) para se aproximarem da Fontana di Trevi. Segundo o município, a mudança ocorreu devido à superlotação de turistas no local. O prefeito Roberto Gualtieri explicou, na época, que o dinheiro arrecadado deve ser utilizado na manutenção de outras áreas turísticas da cidade

Outras cidades no mundo também estão adotando diferentes atitudes em relação a turistas com mau comportamento. No início deste ano, a cidade de Fujiyoshida, no Japão, cancelou o festival das cerejeiras em flor devido ao excesso de lixo e aos congestionamentos na cidade, com moradores se queixando de turistas que entravam em suas propriedades sem autorização.