Uma das três vítimas do tiroteio nesta segunda-feira (18) em uma mesquita em San Diego, nos EUA, Amin Abdullah está sendo considerado um herói pelas autoridades. Segurança do local, ele impediu que o atirador fizesse mais vítimas.

Chefe da polícia de San Diego afirmou que as ações de Abdullah "foram heroicas". Em coletiva hoje, Scott Wahl afirmou que a ação do segurança salvou vidas inocentes.

Amin Abdullah era conhecido por ser um homem amado por todos. O segurança trabalhava na mesquita há anos e ajudava no acolhimento das crianças. O Centro Islâmico de San Diego o homenageou em um post no Facebook, o definindo como um "homem corajoso, que colocou a segurança dos outros como prioridade"

Além do segurança, outras duas pessoas morreram no tiroteio. Identificados pelo Conselho de Relação Americana-Islâmica (CAIR SD) como Mansour Kaziha e Nader Awad, foram mortos por dois atiradores, que se mataram no local.

Ataque a tiros aconteceu no Centro Islâmico de San Diego e deixou três visitantes e os dois atiradores mortos. Crime aconteceu na tarde de ontem e local, que tinha a presença de mulheres e crianças, foi evacuado. Atiradores tinham 17 e 18 anos, segundo as informações preliminares da polícia. Os corpos deles foram encontrados em um carro próximo ao local do atentado.

A mãe de um dos atiradores ligou para a polícia para avisar que seu filho tinha fugido com as armas da família. Segundo Wahl, a mãe do adolescente de 17 anos ligou para as autoridades informando o roubo das armas e de seu carro. Três horas após a ligação, os suspeitos abriram fogo no local.

A mesquita é considerada uma das principais da região. É localizada no bairro de Clairemont, a cerca de 14 km de distância do centro da cidade de San Diego, na Califórnia. Além de funcionar como um local de orações, servia para outras atividades como centro comunitário muçulmano, e abrigava a escola Al Rashid School com aulas de árabe, estudos islâmicos e do Alcorão para crianças.