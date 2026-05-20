SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-líder cubano Raúl Castro, 94, foi indiciado pelo governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira (20) por seu suposto envolvimento com a derrubada de um avião civil pela Força Aérea de Cuba em 1996. Ele enfrenta quatro acusações de homicídio e duas de destruição de aeronave, segundo documentos judiciais do caso.

O incidente, no qual quatro membros de uma organização anticomunista foram mortos por caças cubanos, teve relação com a operação de espionagem conhecida como Rede Vespa. Nos anos 1990, agentes cubanos se infiltraram em grupos de exilados anticomunistas na Flórida com o objetivo de impedir ataques terroristas e ações contra o regime.

A Rede Vespa foi revelada em 1998, quando o FBI, a polícia federal americana, desmontou-a e prendeu cinco espiões, que depois ficaram conhecidos como os Cinco Cubanos. Eles foram condenados na Justiça americana com penas que variavam de 14 anos de prisão a prisão perpétua. Os últimos espiões foram soltos em 2014 como parte de uma troca de prisioneiros entre Washington e Havana.

O caso foi contado pelo jornalista Fernando Morais no livro "Os Últimos Soldados da Guerra Fria", de 2011, que virou o filme da Netflix "The Wasp Network" em 2019.

Entenda o caso a seguir.

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O que aconteceu em 1996?

No dia 24 de fevereiro de 1996, três aviões civis de modelo Cessna 337 do grupo anticomunista Irmãos ao Resgate (Hermanos al Rescate, em espanhol) decolaram da Flórida, nos EUA, e invadiram o espaço aéreo de Cuba. De acordo com a organização, eles tinham a intenção de espalhar folhetos contra o regime sobre a capital, Havana, como haviam feito em janeiro daquele ano e em 1995.

Em resposta, a Força Aérea cubana mobilizou caças Mig-29, que abateram dois dos três aviões, matando quatro pessoas. Uma investigação da ICAO (Organização Internacional de Aviação Civil) apontou que os Cessnas já estavam em espaço aéreo internacional quando foram derrubados, o que

Havana nega. O terceiro avião escapou.

De acordo com um inquérito da OEA (Organização de Estados Americanos), os caças não emitiram avisos de interceptação aos pilotos dos Cessnas, que estavam se afastando de Cuba ?uma violação dos procedimentos adequados de aviação, segundo os quais aeronaves militares devem utilizar a força contra civis somente em último caso.

Quem eram os mortos?

Estavam nos aviões abatidos os cidadãos americanos Armando Alejandre Jr., Carlos Costa e Mario de la Peña, além do cidadão cubano Pablo Morales. O terceiro avião do Irmãos ao Resgate levava o líder do grupo, o cubano exilado José Basulto, que conseguiu fugir.

O que é o grupo Irmãos ao Resgate?

A organização foi criada por Basulto em 1991 nos EUA com o objetivo, segundo ele, de resgatar refugiados cubanos que tentam fazer a travessia de Cuba para a Flórida pelo mar. A partir de 1995, porém, o grupo, composto por exilados cubanos e seus descendentes, passou a realizar voos invadindo o espaço aéreo cubano a fim de "provocar desobediência civil".

O regime em Havana acusa o Irmãos ao Resgate de terrorismo, dizendo que os voos serviam para transportar armas e explosivos, além de praticar atos de sabotagem contra a infraestrutura elétrica de Cuba.

Qual foi a reação dos EUA?

O governo Bill Clinton, sob pressão da comunidade de exilados cubanos na Flórida, declarou uma emergência nacional e apresentou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU condenando Cuba, que foi aprovada. Os pilotos dos caças cubanos foram acusados de homicídio na Justiça dos EUA.

O que Cuba alegou na época?

Havana disse que o incidente ocorreu depois de uma série de violações de seu espaço aéreo por aeronaves vindas dos EUA sem que Washington tomasse qualquer medida para impedi-las ?os pilotos do Irmãos ao Resgate não tiveram seus brevês cassados mesmo após notificações formais de Cuba, por exemplo.

O regime disse ainda que os Cessnas pertenceram às Forças Armadas americanas, e que marcações militares ainda eram visíveis na fuselagem. Por fim, um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores disse na época que os ocupantes dos aviões "sabiam o que estavam fazendo" e que não eram "civis comuns".

O que o caso tem a ver com os Cinco Cubanos?

No dia 26 de fevereiro, um ex-membro do Irmãos ao Resgate chamado Juan Pablo Roque que havia desaparecido dos EUA um dia antes do incidente apareceu em Havana. Ele concedeu uma entrevista à televisão estatal de Cuba dizendo que o grupo pretendia levar armas à ilha e incitar uma revolta contra o regime.

Dois anos mais tarde, o governo dos EUA acusou Roque de ser um agente da inteligência cubana que fazia parte de uma rede de dezenas de espiões que se infiltraram em grupos de exilados na Flórida. A chamada Rede Vespa foi criada por Cuba após uma série de atentados organizados a partir do território americano contra a ilha. O objetivo era infiltrar grupos anticastristas e impedir novos ataques.

Em 1998, o FBI desmantelou a rede e prendeu cinco dos seus membros: Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero, Ramon Labañino e René González, que também se infiltrou no Irmãos ao Resgate. Eles ficaram conhecidos como os Cinco Cubanos, e foram condenados por espionagem a penas de 14 anos de prisão para René, 19 anos para Fernando, e prisão perpétua para os demais.

René foi solto em 2013, tendo cumprido sua pena, e Fernando, em 2014. Os outros espiões voltaram a Cuba após uma troca de prisioneiros realizada durante a reaproximação entre Washington e Havana no governo Barack Obama.