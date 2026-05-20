SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país "está libertando Cuba" e que não pode dizer o que está por vir para a ilha, horas após o Departamento de Justiça indiciar o ex-presidente cubano Raúl Castro.

Trump declarou que indiciamento representa "momento muito importante". Apesar disso, o republicano ressaltou que não há necessidade de escalada militar contra Cuba. Raúl Castro é acusado de quatro homicídios, dois crimes de destruição de aeronave e um crime de conspiração para matar cidadãos americanos.

Por outro lado, o presidente de Cuba afirmou que acusação não tem base jurídica. Na sua primeira manifestação após o indiciamento de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel afirmou que os EUA buscam justificar uma "agressão militar" contra a ilha.

O presidente destacou que na ocasião Cuba agiu "em legítima defensa, dentro de suas águas jurisdicionais". "Trata-se de uma ação política, sem nenhuma base jurídica, que só busca engrossar o expediente que fabricam para justificar o desatino de uma agressão militar contra Cuba", escreveu Díaz-Canel no X.

Castro foi acusado de mandar derrubar duas aeronaves com cidadãos americanos. O anúncio do indiciamento foi feito na tarde de hoje por Todd Blanche, procurador-geral interino dos Estados Unidos, durante um evento em homenagem à população cubana, em Miami.

Indiciamento tem como base um incidente de 1996, em que jatos cubanos derrubaram aviões operados por um grupo de cubanos exilados. Quatro pessoas morreram na ocasião, incluindo três cidadãos americanos. "Os EUA e o presidente Donald Trump não esquecerão e não vão esquecer desses cidadãos", reforçou Blanche.

EUA dizem que queda das aeronaves não foi acidental. "Raúl Castro ordenou aqueles caças para atacar cidadãos não armados. Isso não foi um acidente, isso foi intencionalmente premeditado", afirmou James Uthmeier, procurador-geral da Flórida, na cerimônia.

Blanche declarou que indiciamento não é uma "acusação para inglês ver". O procurador acrescentou que Castro "aparecerá aqui [nos EUA] por vontade própria ou de outra forma".