SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu no último domingo após cair de uma altura de cerca de 600 metros no vulcão Llaima, no Chile.

O acidente aconteceu no domingo, por volta das 15h. A excursionista, identificada como Ingrid Daniela Vera Figueroa, morreu durante uma excursão da montanha do vulcão Llaima, localizado no Parque Nacional Conguillío, na região de La Araucanía, no Chile.

Ela teria caído em uma fenda de 600 metros. Enquanto o seu grupo estava a uma altitude de aproximadamente 2000 metros, Ingrid teria escorregado, caído pela encosta da montanha e morrido no local. A razão da sua queda ainda está em investigação.

O seu corpo foi resgatado na segunda-feira devido às condições climáticas. O vento forte, a baixa visibilidade e a temperatura impediram o helicóptero dos Carabineiros do Chile de chegar ao local no domingo. A operação envolveu membros do Grupo de Operações Policiais Especiais (GOPE) de Carabineros, bombeiros de Cherquenco e da Corporação de Resgate de Araucanía e foi concluída às 06h30.

Ingrid estava comemorando o seu aniversário. Segundo o jornal La Nación, do Chile, o acidente ocorreu no dia do seu aniversário. Em suas redes sociais, a vítima compartilhou um vídeo mostrando felicidade. "Espero que Deus me acompanhe neste dia maravilhoso. Estou super feliz"

Autoridades informaram que o grupo não tinha realizado registro obrigatório. A Corporação Nacional Florestal (CONAF) informou que os excursionistas não tinham realizado o pré-registro antes de iniciar a subida ao vulcão Llaima. Héctor Tillería, diretor regional da CONAF, ressaltou que o procedimento permite a ativação de medidas preventivas e de eventuais resgates.

Os restos mortais de Ingrid foram levados para Villarrica, sua cidade natal. A vítima foi homenageada pela mídia local, sendo enfatizada como uma pessoa nobre e apaixonada pela natureza, aventura e trilhas.

A subida ao vulcão Llaima leva cerca de sete a oito horas. Além de exigir experiência em trilhas, o percurso possui alguns trechos cobertos de neve durante essa época do ano. O grupo com quem a vítima estava, tentava chegar ao cume do vulcão, que tem 3,125 metros de altitude.