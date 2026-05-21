SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e equipes de resgate precisaram de quarentena após contato com uma substância ainda não identificada em uma casa na zona rural do Novo México, nos EUA, de acordo com a polícia.

Quatro pessoas foram encontradas desacordadas dentro de uma residência em Mountainair, na zona rural do Novo México. A polícia foi acionada por suspeita de que o grupo tivesse sofrido uma overdose.

Três pessoas morreram no local, e a quarta foi levada para um hospital em Albuquerque, segundo a Polícia Estadual do Novo México. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados pelas autoridades.

Socorristas que atenderam a ocorrência relataram sintomas como náusea, tontura e tosse após a exposição ao material. A bombeira voluntária Antonette Alguire disse que a situação assustou a equipe: "Está chegando a um ponto em que a gente tem de viver com medo, até para salvar vidas", afirmou, segundo a Associated Press.

Investigadores tentam identificar qual era a substância e como ela se espalha. O policial Wilson Silver, da Polícia Estadual do Novo México, afirmou que "neste momento, os investigadores acreditam que a substância pode ser transmitida por contato e não acreditam que ela esteja no ar".

Hospital da Universidade do Novo México avaliou e descontaminou quase duas dezenas de pessoas após a ocorrência. A maioria era de primeiros socorristas sem sintomas e recebeu alta; três pacientes com sintomas seguiam em observação na noite de quarta-feira.

Autoridades disseram que não há ameaça para a população em geral. A polícia também informou que os problemas de saúde dos socorristas não estavam ligados a monóxido de carbono ou vazamento de gás natural.

COMUNIDADE PEQUENA E IMPACTO LOCAL

Mountainair tem menos de mil habitantes e, segundo o prefeito Peter Nieto, o caso abalou funcionários e moradores. A prefeitura informou que o prédio municipal ficaria fechado na quinta-feira por causa do impacto emocional sobre os servidores.

Moradores também usaram redes sociais para reclamar do avanço do uso de drogas na cidade e em outras regiões. Em publicação, Nieto afirmou que "a realidade é que a dependência e o abuso de substâncias são problemas que afetam comunidades em todo o nosso estado e nosso país. Não há solução simples ou imediata. Mudança duradoura exige apoio da família, responsabilização, educação e, principalmente, indivíduos dispostos a aceitar ajuda".