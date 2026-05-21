BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que o país precisa reforçar a segurança nas fronteiras e disse temer uma investida de Donald Trump contra a amazônia.

O petista ainda falou que "qualquer um" pode invadir o Brasil hoje, porque, segundo ele, o país está desguarnecido e ão deu atenção ao tema.

"Depois que o Trump disse que a Groenlândia é dele, que o Canadá é dele, que o Canal do Panamá é dele, quem afirma que ele não vai dizer que a Amazônia é dele?", disse Lula durante evento do setor de cultura no Espírito Santo.

Em outro momento do discurso, o mandatário brasileiro afirmou que disse a Trump não querer guerra com o presidente americano.

"A guerra que quero fazer com você é de narrativa. Eu quero provar que você está errado e que o Brasil está certo. Eu quero provar com números", disse o petista, antes de citar as negociações sobre as tarifas aplicadas pela Casa Branca contra a economia brasileira.

A fala de Lula acontece em um momento em que o governo brasileiro tenta evitar a mudança na designação das facções CV (Comando Vermelho) e do PCC (Primeiro Comando da Capital) como organizações terroristas.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o Planalto avalia que a mudança abriria brecha legal para intervenções dos EUA em território brasileiro.

No último encontro entre Lula e Trump, no início deste mês, o brasileiro afirmou que o tema não foi discutido na conversa entre os dois.