SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas irmãs gêmeas conquistaram um feito inédito e histórico ao alcançarem os dois maiores reconhecimentos acadêmicos de uma escola dos Estados Unidos. As informações são da revista People.

Adriana e Alyssa Lyons, de 18 anos, se tornaram valedictorian e salutatorian. Os títulos, considerados os de maior prestígio no ensino médio norte-americano, foram conquistados na Academy of the Holy Names, em Tampa, na Flórida.

O título de valedictorian, alcançado por Adriana, é dado ao aluno com o melhor desempenho acadêmico da turma. O reconhecimento leva em consideração as maiores notas acumuladas ao longo dos anos escolares com base no Coeficiente de Rendimento.

Já o salutatorian ocupa a segunda colocação no ranking acadêmico da escola. Tradicionalmente, os estudantes escolhidos para os dois títulos fazem discursos na cerimônia de formatura.

Na última terça-feira, 19 de maio, o evento contou com discursos das irmãs e emocionou os mais de mil presentes. Segundo Jonna Lyons, mãe das gêmeas, ela foi procurada por diversas pessoas após a cerimônia. "Todos os pais vieram falar comigo dizendo que estavam em lágrimas", afirmou em entrevista à revista People.

Já a diretora Jeane McNamara relatou à publicação que Adriana e Alyssa são as primeiras gêmeas, nos 144 anos de história da academia, a conquistarem simultaneamente os dois títulos. Nos Estados Unidos, o reconhecimento é visto como algo de extremo prestígio e costuma envolver forte competição entre os alunos.

"Adriana e Alyssa exemplificam o que significa ser mulheres da Academia: intelectualmente curiosas, compassivas, cheias de fé e comprometidas em servir aos outros."

Adriana contou que descobriu seu desempenho no penúltimo ano do ensino médio. "Fiquei surpresa", disse, ressaltando que a concorrência na instituição sempre foi muito forte.

Entretanto, o fato de sua irmã ter conquistado a segunda colocação tornou o momento ainda mais especial. "Ter minha irmã gêmea ao meu lado durante toda essa jornada tem sido incrivelmente especial", afirmou.

As irmãs estudaram na escola desde o jardim de infância e sempre foram incentivadas a crescer juntas. "Sempre nos incentivamos mutuamente a trabalhar mais, sonhar mais alto e nos tornarmos versões melhores de nós mesmas", disseram.

Além do desempenho exemplar nos estudos, elas também se destacaram em atividades extracurriculares. Participaram de projetos voluntários, fizeram estágio em um hospital infantil e até integraram uma missão humanitária na Guatemala.

Todo esse histórico contribuiu para que alcançassem os títulos acadêmicos. Como reconhecimento, receberam cerca de US$ 287 mil em bolsas e premiações.

Adriana e Alyssa foram aceitas em diversas universidades, mas decidiram ingressar na Universidade da Flórida. Em breve, começarão o curso de Química, embora o principal objetivo seja seguir carreira na Medicina.

E, ao que tudo indica, sempre lado a lado. "Não consigo imaginar esta jornada sem ela ao meu lado", destacou Adriana.