SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã reiniciou parte de sua produção militar durante o cessar-fogo que começou em abril com os Estados Unidos.

As Forças Armadas iranianas estão se reconstituindo mais rapidamente do que o estimado. Segundo fontes da inteligência americana para a CNN, o Irã já retomou parte de sua produção de drones, recuperando-se dos ataques conjuntos entre EUA e Israel.

O Irã continua como uma ameaça. A reconstrução inclui a substituição de locais de mísseis, lançadores e produção de sistemas de armas essenciais que foram destruídos durante o conflito atual. Isso é uma preocupação particular para os aliados de Donald Trump. Caso o presidente dos Estados Unidos retome os bombardeios na região, o Irã poderia aumentar sua capacidade de produção de mísseis, o que é uma ameaça para os aliados de Trump no Golfo.

O Irã estaria recebendo ajuda da China para sua reconstrução. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse à emissora americana CBS que a China está fornecendo "componentes para fabricação de mísseis" ao Irã. Entretanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, negou a alegação durante uma entrevista coletiva.

Apesar dos danos, o Irã mantém capacidade de produzir mísseis balísticos. Segundo fontes da inteligência americana, a reconstrução balística do Irã não começa do zero e milhares de drones iranianos ainda existem.

A existência dos mísseis pode ameaçar o Estreito de Hormuz. O Irã divulgou nesta quarta um mapa de "zona marítima controlada" no Estreito de Hormuz, com objetivo de estender o monitoramento das Forças Armadas iranianas para a passagem de navios na região. O país bloqueou quase todo o tráfego marítimo desde o início do conflito com americanos e israelenses, em fevereiro.

Donald Trump diz que o Irã pode sofrer caso as negociações para o fim da guerra fracassem. Durante uma entrevista nesta semana, Trump disse que os EUA podem atacar o Irã para forçá-lo a fechar o acordo. A proposta mais recente de paz enviada pelo governo iraniano foi recusada pelo republicano.

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