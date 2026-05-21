SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quinta-feira (21) que o regime de Cuba aceitou a ajuda de US$ 100 milhões oferecida pelo governo de Donald Trump à ilha caribenha.

O regime liderado por Miguel Díaz-Canel já havia sinalizado durante a última semana que avaliava aceitar a oferta americana. Segundo a imprensa dos EUA, Trump ofereceu o dinheiro com a contrapartida de que este será repassado à Igreja Católica, que será, portanto, a responsável por ele no território cubano.

Ainda não estão evidentes outras possíveis contrapartidas que o acordo entre os países engloba. Apesar disso, Rubio afirmou que a probabilidade de um acordo pacífico e negociado entre os países não é alta nesse momento.

Segundo ele, os EUA sempre preferem uma solução negociada e pacífica. Sem detalhar a que tipo de acordo se referia, porém, afirmou: "Sendo honesto, a probabilidade de isso acontecer, considerando com quem estamos lidando agora, não é alta. Mas se eles mudarem de ideia, estamos aqui. E, enquanto isso, continuaremos fazendo o que for necessário."

Rubio, que é filho de imigrantes cubanos nos EUA, já havia publicado um vídeo em espanhol em que oferecia o dinheiro como um "novo caminho" ao povo cubano.

Mais tarde nesta quinta, o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, afirmou que Rubio está provocando uma agressão militar e falsamente classificando Cuba de Estado patrocinador do terrorismo. "As mentiras do secretário de Estado dos EUA novamente instigam uma agressão militar que provocaria o derramamento de sangue cubano e americano", afirmou.

O chanceler disse ainda que Havana não é um ameaça à segurança dos EUA e acusou Washington de provocar intencionalmente o colapso econômico na ilha.

O governo Trump fez a oferta após meses de crise generalizada em Cuba, que sofre com falta de combustíveis e, consequentemente, de energia elétrica. Os EUA impuseram um bloqueio de petróleo em janeiro que agravou a situação econômica e humanitária da ilha.

Desde então, o governo do republicano impôs sanções a diferentes funcionários e pessoas ligadas ao regime cubano. Washington afirma que a ilha representa uma ameaça à segurança nacional.

Desde que teve início o bloqueio petroleiro, os EUA só permitiram a chegada a Cuba de um navio russo com cerca de 100 mil toneladas de petróleo, no fim de março.

No início desta semana, um novo carregamento de ajuda humanitária do México chegou à ilha. Este foi o quinto envio do governo mexicano desde fevereiro. No entanto, ao contrário dos carregamentos anteriores transportados por navios da Marinha mexicana, desta vez foi um navio mercante que fez a viagem.

A relação do país caribenho com os EUA têm se deteriorado e atingiu um novo ponto de tensão nesta quarta, com o indiciamento do ex-líder Raúl Castro na Justiça americana. O governo Trump o acusou por seu suposto envolvimento na derrubada de dois aviões civis pela Força Aérea de Cuba em 1996. Ele enfrenta quatro acusações de homicídio e duas de destruição de aeronave, segundo documentos judiciais do caso.

O líder Díaz-Canel afirmou que o indiciamento é uma "manobra política, desprovida de qualquer fundamento legal" e também alertou, em paralelo, que seu país tem o direito "legítimo" de responder a uma possível agressão dos EUA ?a possibilidade tem sido ventilada também pela similaridade com a posição que os EUA adotaram nas semanas anteriores à captura de Nicolás Maduro, na Venezuela.