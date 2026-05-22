SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diretora de Inteligência Nacional do governo de Donald Trump, Tulsi Gabbard, decidiu renunciar ao cargo, informou nesta sexta-feira (22) a imprensa americana.

De acordo com a publicação, Gabbard comunicou a Trump sua decisão durante uma reunião no Salão Oval nesta sexta. A renúncia passa a valer em 30 de junho.

Em carta obtida pela Fox News Digital, Gabbard agradeceu ao presidente pela oportunidade de liderar o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional nos últimos 18 meses. "Sou profundamente grata pela confiança que o senhor depositou em mim e pela oportunidade de liderar o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional durante o último ano e meio", escreveu ela, segundo o veículo.

Ainda de acordo com a reportagem, Gabbard afirmou que decidiu deixar o cargo após o marido receber diagnóstico recentemente de uma forma rara de câncer ósseo.

A Casa Branca não comentou a saída da diretora de Inteligência Nacional.

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