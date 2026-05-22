SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial australiano morreu após cair em um desfiladeiro enquanto fazia a Trilha Inca rumo a Machu Picchu, no Peru.
Matthew Paton, 52, despencou entre 400 e 500 metros em um trecho difícil da trilha. A emissora australiana 9News, afiliada da CNN, informou que a queda ocorreu por volta das 14h (horário local) de quarta-feira (20).
Corpo foi encontrado na noite de ontem, segundo comunicado da polícia de Victoria, onde ele trabalhava. Paton estava no Peru com a mulher para fazer o percurso que termina nas ruínas de Machu Picchu.
Em nota, a polícia de Victoria disse que Paton gostava de viajar e de conhecer lugares históricos. Ele ingressou na corporação em 2009 e se tornou instrutor na academia de polícia local em 2017.
Família disse estar "devastada" com a perda. Em comunicado, os parentes do policial disseram que ele "sempre estava pronto para uma aventura" e "sempre quis viajar para o Peru", chegando a aprender espanhol para a viagem.