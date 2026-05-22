SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) anunciou hoje que estrangeiros que buscam regularizar sua situação migratória no país deverão retornar aos países de origem para fazer o pedido.

Donald Trump determinou que portadores de vistos temporários que desejam permanecer nos EUA retornem ao país de origem para ajustar o status imigratório. A medida foi anunciada hoje em um memorando.

Segundo Zach Kahler, porta-voz do USCIS, a medida reduz a necessidade de "localizar e deportar" imigrantes em situação irregular. Ele afirmou ainda que visitas ao país- como cursos temporários e empregos com prazo determinado -não devem servir como primeiro passo para obtenção de visto permanente.

Doug Rand, ex-funcionário do USCIS, criticou a medida e afirmou que o objetivo da política é a exclusão. A declaração foi dada à imprensa dos EUA.

A World Relief, organização humanitária cristã, afirmou em nota que a política ameaça famílias. "Essa política forçará a separação de maridos e esposas e de filhos de pais", diz o texto.

A política antimigração é uma das prioridades do governo Trump. Em janeiro deste ano, os EUA anunciaram a revogação de mais de 100 mil vistos desde o início do mandato.