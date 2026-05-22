BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Estrangeiros que buscam obter o green card nos Estados Unidos terão que voltar ao seu país para dar entrada no processo por meio do Departamento de Estado, informou o Serviço de Cidadania e Imigração do país (USCIS) nesta sexta-feira (22).

O órgão anunciou a medida em um memorando, datado de quinta-feira (21), que orienta os agentes migratórios a considerar fatores e informações relevantes caso a caso ao determinar se é justificada uma dispensa extraordinária da necessidade de retorno ao país de origem para dar entrada no processo de ajuste do status migratório.

Além disso, o memorando reforça que a análise para eventual dispensa deve considerar "altamente relevante" casos em que o estrangeiro não cumpriu as condições de sua entrada provisória e se não deixou o país como esperado.

"Avaliadores devem pesar todos os fatores positivos e negativos, incluindo laços familiares, status e histórico migratório, o caráter moral do solicitante e qualquer outro fator relevante para determinar se um alien [termo jurídico reintroduzido pelo governo Trump para se referir a estrangeiros não residentes] deve receber" esse tratamento, diz o texto.

"Esta política permite que nosso sistema de imigração funcione como a lei pretendia, em vez de incentivar brechas. Quando aliens aplicam para o processo nos seus países de origem, isso reduz a necessidade de buscar e remover aqueles que decidem desaparecer e continuar nos EUA de forma ilegal após terem solicitações de residência negadas", afirmou o porta-voz do USCIS, Zach Kahler.

"Não imigrantes, como estudantes, trabalhadores temporários ou pessoas com visto de turismo vêm aos EUA por um tempo curto e um propósito específico. Nosso sistema está projetado para que eles deixem o país quando a visita terminar. Essa visita não deve funcionar como o primeiro passo para a obtenção de um green card", disse o porta-voz em nota.

O USCIS afirmou ainda que a nova política liberará recursos da agência para focar o processamento de outros casos.

A Hias, uma organização de ajuda humanitária que presta serviços a refugiados, entre outros grupos de imigrantes, disse que a medida do USCIS força sobreviventes de tráfico humano e crianças vítimas de abuso e negligência a retornarem a seus países, de onde fugiram, para processar as solicitações de green card que lhes concedem residência permanente nos EUA.

A medida é a mais recente de uma série de outras ações de Donald Trump ao longo do último ano para restringir a imigração no país. No ano passado, o governo agiu para reduzir a duração de vistos para estudantes, visitantes de intercâmbio cultural e membros da imprensa.

Em janeiro, o Departamento de Estado anunciou que havia revogado mais de 100 mil vistos desde que Trump assumiu o cargo no ano anterior.

Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente tem buscado cumprir promessas de campanha sobre o tema de maneira agressiva, principalmente com aumento do financiamento e recrutamento para agências migratórias como o ICE e a Patrulha de Fronteira. Ambas foram alvos de grandes protestos pelo país contra essa política, alguns dos quais terminaram com mortes de cidadãos americanos.

Em dezembro, reportagem do jornal The New York Times mostrou que dezenas de imigrantes casados com cidadãos americanos foram detidos enquanto seguiam o processo legal para obter o green card.