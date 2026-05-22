SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Guarda Nacional Republicana de Portugal (GNR) informou nesta quinta-feira (21) que deteve uma mulher francesa suspeita de abandonar seus dois filhos pequenos, que foram encontrados no início desta semana caminhando sozinhos por uma estrada em uma pequena cidade portuguesa.

As autoridades francesas haviam emitido um pedido de busca em toda a Europa para ajudar a encontrar a mulher e as crianças, de 4 e 5 anos, depois que o pai registrou o desaparecimento delas de sua casa na cidade de Colmar, no leste da França.

A Polícia Judiciária de Portugal (PJ) disse em um comunicado na manhã de quinta-feira (21) que as crianças foram encontradas na terça-feira em uma estrada na cidade de Alcácer do Sal, na região do Alentejo, aparentemente perdidas após serem abandonadas pela mãe. Elas estavam com mochilas com comida e água, mas não tinham seus documentos de identidade.

A GNR disse em um comunicado que deteve a mulher de 41 anos e um homem de 55 anos na cidade de Fátima, "ambos suspeitos de abandonarem as duas crianças encontradas sozinhas".

A mulher estava sendo investigada pelo tribunal judicial de Grândola pelos crimes de exposição ao perigo e de abandono, informou a PJ. As crianças foram inicialmente colocadas sob o acolhimento provisório de uma família em Portugal.