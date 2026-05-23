SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão de gás registrada na noite de sexta-feira (22) em uma mina de carvão na cidade de Changzhi, na China, deixou 90 mortos até a manhã deste sábado (23). No momento havia 247 trabalhadores no subsolo da mina. Segundo a agência estatal Xinhua, executivos da empresa responsável pela mina foram detidos pelas autoridades chinesas.

Diante da tragédia, o presidente chinês, Xi Jinping, determinou que as autoridades não poupassem esforços no atendimento aos feridos e nas operações de busca e resgate. O líder chinês também ordenou uma investigação completa para apurar as causas da explosão e responsabilizar os envolvidos de acordo com a lei.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, reforçou as orientações do governo e pediu transparência na divulgação das informações, além de rigor na apuração das responsabilidades.

Segundo a Reuters, há décadas a China enfrenta desafios relacionados à segurança em minas de carvão. Desde o início dos anos 2000, o país adotou regulamentações mais rígidas, o que contribuiu para a redução do número de acidentes fatais no setor. A explosão ocorrida em Changzhi está entre as mais letais registradas no país na última década.