SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um prefeito de uma cidade peruana chamou atenção nas redes sociais após ser flagrado utilizando uma arma de choque contra um assessor dentro do local de trabalho. O caso aconteceu em Santiago de Surco e foi registrado em um vídeo, que chamou atenção atenção nas redes sociais.

Vídeo mostra prefeito usando arma contra assessor. Nas imagens é possível observar que o assessor, identificado como Arturo Bobbio, vira de costas para o prefeito Carlos Bruce, que atira contra ele. Ao ser atingido, Bobbio cai no chão, enquanto é segurado por um terceiro funcionário.

Imagens circularam nas redes sociais. A cena recebeu diversas críticas. "O que passou na cabeça de Carlos Bruce para fazer essa palhaçada?", questionou um usuário do X.

Prefeito se defendeu nas redes sociais. Em publicação no X, Bruce escreveu que imagens foram editadas e tiradas de contexto "de uma dinâmica realizada em um ambiente privado e de confiança". "Enquanto se observavam os dispositivos, foram realizadas simulações que não foram reais e cuja participação dos presentes foi completamente voluntária. Em nenhum momento existiu uma situação de risco real nem consequências maiores", disse ele.

Assessor também se pronunciou. No TikTok, Bobbio fez uma publicação afirmando que há pessoas utilizando inteligência artificial para difamá-lo e defendendo o uso de armas de choque. "Devemos nos perguntar quem personagens obscuros e criminosos estão por trás de pelo menos três vídeos que utilizam inteligência artificial e um infográfico desse tipo tentando me difamar", escreveu. O assessor ainda acrescentou: "aceitaria de bom grado mil choques elétricos para provar que nossos seguranças devem ser protegidos com essas armas não letais e para refutar as alegações daqueles que defendem criminosos, que argumentam que essas armas não devem ser usadas porque podem matá-los. A manipulação de imagens não nos impedirá de continuar a melhorar a segurança em todo o distrito."

Caso é investigado. A Superintendência Nacional de Fiscalização do Trabalho do Peru anunciou investigação por meio das redes sociais.

Situação ocorreu dias após anúncio de compra de armas de choque. Segundo o jornal peruano La República, o município havia anunciado a aquisição de 150 pistolas Taser e câmeras corporais ao programa de vigilância comunitária.