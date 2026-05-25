A nave Shenzhou-23 foi lançada às 23h08 (12h08 horário de Brasília) usando o foguete transportador Long March-2F Y23 do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no Noroeste da China, com três astronautas chineses a bordo.

O especialista em carga útil Li Jiaying, um ex-inspetor de polícia de Hong Kong, é o primeiro astronauta da cidade a participar de uma missão espacial chinesa. Os outros membros da tripulação são o comandante Zhu Yangzhu e o piloto Zhang Yuanzhi, ambos da divisão de astronautas do Exército de Libertação Popular.

Um dos três deve permanecer na estação espacial Tiangong por um ano, uma das mais longas missões espaciais já realizadas, mas abaixo do recorde de 14 meses e meio estabelecido por um cosmonauta russo em 1995.

Esse astronauta será decidido posteriormente, dependendo do progresso da missão, informou a Agência Espacial Tripulada da China no sábado.

A China já enviou astronautas para sua estação espacial quase uma dúzia de vezes, mas esse lançamento ocorre em meio a uma corrida acelerada para a Lua com os Estados Unidos, que alertaram sobre o que alegam ser os planos de Pequim de colonizar e explorar o território e os recursos lunares.

Pequim rejeitou veementemente essas alegações.

A Nasa está tentando realizar um pouso tripulado na Lua em 2028, dois anos antes da China. O objetivo dos EUA é estabelecer uma presença lunar de longo prazo como um trampolim para a eventual exploração humana de Marte.

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