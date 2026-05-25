BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo da Bolívia pediu emprestado ao Brasil um avião para servir de apoio no enfrentamento à crise econômica e política vivida no país. O pedido está sob análise do Itamaraty.

A aeronave deve servir de apoio na distribuição de insumos e reforçar a ajuda humanitária da região, segundo pessoas a par do tema. A informação foi antecipada pela CNN e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Ao longo do mês, categorias como as de mineradores e agricultores estão indo às ruas pedir medidas contra o aumento do custo de vida no país e a renúncia do presidente. Em reação, o presidente Rodrigo Paz anunciou nesta segunda-feira (25) o corte de seu próprio salário e de ministros de governo para lidar com a crise.

Impactados sobretudo pela crise nos combustíveis, os bolivianos têm enfrentado grave escassez de alimentos, combustível e medicamentos.

Desde a posse de Paz, Lula tem feito manifestações amigáveis a seu homólogo. No dia da eleição do boliviano, o brasileiro informou ter enviado uma carta ao país vizinho, na qual reiterou o interesse do Brasil em manter bom relacionamento com a Bolívia.

Frente à relação pacificada entre os dois países, há expectativa de que o governo brasileiro conceda o empréstimo do avião.

Os protestos no país têm causado problemas crescentes na cadeia de abastecimento nas cidades de La Paz e El Alto, onde a escassez de insumos tem afetado principalmente mercados, hospitais e postos de gasolina. Por conta disso, o governo solicitou o reforço na infraestrutura para lidar com o translado de itens para o abastecimento local.

Segundo informações da última escala salarial, no site do ministério da Presidência da Bolívia, Rodrigo Paz recebe cerca de R$ 17 mil, enquanto seus ministros recebem R$ 15 mil. Com a mudança, o presidente passa a receber R$ 8.000, e os ministros receberão R$ 7.000.

Vinculado a um partido de centro-direita, Rodrigo Paz rompeu com anos de governos de esquerda na Bolívia e vem enfrentando críticas e protestos intensos com menos de um ano de governo.

Nas últimas três semanas, dezenas de rodovias que levam a La Paz, a sede do governo, foram bloqueadas por manifestantes, o que agravou os efeitos da inflação, que atingiu 14% em abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Entre as demandas específicas dos trabalhadores estão maior acesso a materiais de trabalho, além de revisões nos contratos e a implementação de regulamentações para o setor de mineração.

Os mineradores, junto com agricultores e outros grupos alinhados a sindicatos, têm protestado enquanto a crise econômica e de combustíveis do país se agrava devido à escassez de dólares americanos e à queda na produção doméstica de energia, que já ocorriam antes de Paz assumir o cargo.

Em março deste ano, Paz cumpriu visita oficial ao Brasil em março deste ano, quando foi recebido por Lula para reunião bilateral. Na data, Paz usou o momento de fala à imprensa para destacar um tom de parceria com o Brasil, apesar das posições ideológicas diferentes entre os dois.

Ainda na ocasião, Paz fez falas em defesa do combate ao narcotráfico, área sobre a qual assinou ato conjunto com Lula. O acordo de fortalecimento das Ações de Cooperação e Coordenação contra o Crime Organizado Transnacional previa, entre outros pontos, parceria na busca de fugitivos vinculados ao crime organizado.