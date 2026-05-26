SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma onda de calor fora de época bateu recordes de temperatura de maio na França e no Reino Unido e deve manter a Europa ocidental sob calor intenso por mais alguns dias, de acordo com o The Guardian.

França registrou máximas históricas de maio em centenas de cidades. A agência Météo-France informou que 352 estações meteorológicas, principalmente no oeste do país, anotaram novos recordes mensais, com pico de 37,1°C perto de Hossegor, no departamento de Landes.

Reino Unido também quebrou o recorde nacional de maio. O serviço meteorológico Met Office disse que o país superou a máxima histórica do mês ao registrar 34,8°C nos jardins de Kew, em Londres.

Especialistas apontam que o episódio é raro para esta época do ano. O cientista do clima Christophe Cassou disse ao Le Monde: "Este é um evento sem precedentes, com chance de um em 1.000 de acontecer nesta época do ano com base no clima de 1979 a 2025 e praticamente impossível na era pré-industrial".

Previsão indica que novos recordes ainda podem cair nos próximos dias. A Météo-France descreveu o quadro como um episódio de calor "prematuro, notável e longo", com temperaturas de 12°C a 13°C acima do normal em partes da França, Espanha e Reino Unido.

Autoridades francesas acionaram alertas de calor, algo incomum em maio. Trinta e um dos 96 departamentos da França metropolitana entraram em vigilância por altas temperaturas até terça-feira, incluindo oito no nível laranja, o segundo mais alto, com orientação para que moradores tomem precauções.

A Météo-France atribui o pico de temperatura a um "domo de calor". Segundo a agência, ar quente vindo do Marrocos ficou preso sob uma área de alta pressão, o que favorece vários dias seguidos de calor intenso.

O serviço meteorológico francês prevê máximas perto de 36°C em várias cidades. Em boletim, a Météo-France afirmou: "O oeste do país verá temperaturas vários graus acima do que já foi registrado em maio".

Pesquisadores relacionam a antecipação das ondas de calor às mudanças climáticas. O pesquisador Robert Vautard disse à Agence France-Presse: "Essa extensão da temporada de ondas de calor é totalmente característica dos efeitos da mudança climática".

Calor na Espanha também deve persistir e pode se intensificar no fim da semana. No fim de semana, áreas do sul chegaram a 38°C, entre 5°C e 10°C acima do normal, segundo o The Guardian.

A agência meteorológica espanhola prevê temperaturas elevadas em grande parte do país. Rubén del Campo, da Aemet, afirmou: "A outra coisa realmente notável é que a situação vai durar pelo menos até o fim da semana. Na verdade, pode ficar ainda mais quente na quinta e na sexta, com temperaturas de pelo menos 34°C na maior parte do país".

Vales de rios devem concentrar as maiores máximas, com chance de 40°C em alguns pontos. A previsão citada no texto aponta para 36°C a 38°C em áreas como os vales dos rios Guadiana, Guadalquivir e Ebro entre quarta e sexta-feira.

Especialistas avaliam que o padrão pode se repetir em outros meses. Vautard disse à Agence France-Presse: "No fim, veremos eventos de calor semelhantes em abril e outubro".