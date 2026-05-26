SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã executou Gholamreza Khani Shekarab sob acusação de espionagem para Israel.
A execução foi informada pela agência Mizan, ligada ao Judiciário iraniano. A publicação não trouxe detalhes sobre quando a pena foi cumprida nem sobre o local exato da morte.
O Iran Human Rights havia alertado para a execução iminente de Khani Shekarab. Segundo a entidade, ele foi levado para confinamento solitário na prisão de Ghezelhesar antes do anúncio da execução.
O caso foi divulgado pela conta da organização nas redes sociais.