SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pequena vila chamada Arenillas, na Espanha, está oferecendo moradia gratuita e emprego estável para uma família que esteja disposta a se mudar definitivamente para lá.

Arenillas é uma vila rural localizada em Soria, província espanhola no nordeste da comunidade autônoma de Castela e Leão, no interior do país. Ela tem apenas 40 habitantes fixos no inverno, mas o número se multiplica e chega a cerca de 300 pessoas no verão graças a eventos culturais.

A iniciativa da prefeitura visa combater o despovoamento rural para que Arenillas não "desapareça do mapa". A região enfrenta desafios típicos do interior espanhol: envelhecimento populacional, baixa natalidade e migração dos jovens para as grandes cidades. A ideia é atrair uma população estável -e não apenas turistas- para manter a comunidade viva.

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O QUE ELES ORFERECEM

Moradia gratuita: Uma casa reformada está disponível sem custo de aluguel para a família selecionada. A residência está pronta para morar e conta com internet confiável.

Emprego estável: Vaga permanente de pedreiro para manutenção e reabilitação de imóveis municipais, além da possibilidade de gerir o bar social da vila, espaço considerado essencial para a convivência e união da comunidade.

Suporte para famílias: Transporte escolar gratuito para crianças até a escola mais próxima.

"É uma forma de dar segurança às famílias que estão considerando essa mudança de vida (...) O bar é o que dá vida a um município, o que cria união e comunidade", disse Rodrigo Gismera, presidente da Associação Cultural de Arenillas, à EFE.

QUAIS OS REQUISITOS PARA SE CANDIDATAR

Não há exigência de renda mínima nem obrigatoriedade de ser cidadão espanhol. Os principais critérios são:

Disposição para morar de forma permanente na vila;

Vontade real de se integrar à comunidade e participar da vida diária e das atividades locais;

Prioridade para famílias com filhos em idade escolar;

Preferência para candidatos com experiência em construção/manutenção ou gestão de bares.

FORTE CONCORRÊNCIA

Proposta gerou enorme repercussão. Na primeira semana já havia mais de 100 candidaturas. Pouco tempo depois, o número ultrapassou 5.000 emails e 500 formulários, vindos principalmente da Espanha, América Latina e outros países europeus, segundo o The Olive Press.

Não existe prazo fixo de encerramento. Segundo o Heraldo-Diario de Soria, as candidaturas são avaliadas continuamente até encontrarem o perfil ideal. Os interessados precisam preencher um formulário com informações sobre a família, experiência profissional e motivos da mudança.