BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo brasileiro vai atender o pedido da Bolívia e enviar o avião que servirá de apoio no transporte de alimentos durante a crise econômica e política vivida no país.

O planejamento é que uma aeronave da Força Aérea Brasileira será enviada à capital boliviana, La Paz, com insumos, segundo auxiliares ouvidos pela Folha de S.Paulo. Ainda sem data confirmada, a operação de ajuda está sendo articulada entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

A aeronave deve ficar em território boliviano por alguns dias após a chegada, servindo de auxílio no transportes de outros insumos, fornecidos pelo país vizinho.

Esse transporte deve se dar, principalmente, entre La Paz e Santa Cruz de la Sierra, cidade populosa a cerca de 800 km da capital.

A princípio só há informações sobre o envio de alimentos por parte do Brasil. Em outros momentos, como diante da crise vivida na Venezuela, por exemplo, o Ministério da Saúde também chegou a participar do operação com envio de remédios. Esse suporte não está previsto no caso da Bolívia até o momento.

Na segunda-feira (25), Lula recebeu telefonema do presidente boliviano, Rodrigo Paz, a quem confirmou o apoio humanitário do Brasil para a Bolívia, sem menção específica ao envio do avião.

Ao longo do último mês, categorias como as de mineradores e agricultores estão indo às ruas pedir medidas contra o aumento do custo de vida no país e a renúncia de Paz. Em reação, o líder anunciou também nesta segunda o corte de seu próprio salário e de ministros de governo para lidar com a crise.

Impactados sobretudo pela crise nos combustíveis, os bolivianos têm enfrentado grave escassez de alimentos, combustível e medicamentos.

Desde a posse de Paz, Lula tem feito manifestações amigáveis a seu homólogo, cujo posicionamento de centro-direita se distancia ideologicamente de Lula. Eleito no final do ano passado, Paz encerrou um período de 20 anos de governos de esquerda na Bolívia.

No dia da eleição do boliviano, o brasileiro informou ter enviado uma carta ao país vizinho, na qual reiterou o interesse do Brasil em manter bom relacionamento com a Bolívia.