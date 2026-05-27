SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os EUA (Estados Unidos da América) confirmaram que um ataque militar contra uma embarcação no Oceano Pacífico deixou um morto na terça-feira (26).

O Comando Sul do exército dos EUA informou que o ataque atingiu suspeitos de tráfico. A organização militar declarou na internet que a embarcação passava por rotas de drogas no Caribe.

Dois tripulantes sobreviveram e a Guarda Costeira americana iniciou o resgate. Os militares acionaram o serviço de busca logo após o ataque, e nenhum soldado dos EUA ficou ferido.

MORTES ACUMULADAS E FALTA DE PROVAS

Os EUA afirmam que combatem o narcoterrorismo na região, mas não mostraram provas. Até o momento, o governo americano não apresentou dados públicos que liguem os barcos atingidos ao crime organizado.

As operações militares começaram em setembro e já deixaram pelo menos 194 mortos. O balanço de vítimas foi divulgado pela agência de notícias AP (Associated Press).