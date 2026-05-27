SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu após ser atingida por um guarda-sol de jardim durante fortes ventos em um restaurante à beira de um lago na Carolina do Sul, nos EUA.

Dana Winger estava jantando com o marido na noite de sábado (23). O acidente ocorreu em um estabelecimento que fica às margens do lago Marion, em Summerton.

Uma forte rajada de vento teria arrancado o objeto de uma mesa. Em seguida, foi arremessado contra a mulher, que foi atingida na cabeça e no pescoço, informou o Gabinete do Médico Legista do Condado de Clarendon em um comunicado à imprensa americana.

A mulher morreu ainda no local. Os socorristas a encontraram inconsciente, com ferimentos pelo corpo, e sua morte foi constatada no restaurante.

O Driftwood Grill Home of the Lazy Gator confirmou que o incidente ocorreu em suas instalações durante um "evento climático repentino". "Isso afetou profundamente muitas pessoas em nossa comunidade, incluindo clientes, funcionários, socorristas e todos os envolvidos", disse a direção nas redes sociais.

O caso está sendo investigado como acidente. Segundo a ABC News, a autópsia está agendada para hoje na Universidade Médica da Carolina do Sul, em Charleston.

Amigos e familiares lamentaram a perda da mulher. "Algumas pessoas partem deste mundo cedo demais, mas o amor que deram e as memórias que criaram viverão para sempre. Dana Winger era uma alma linda que fará muita falta e jamais será esquecida", escreveu um deles no Facebook.