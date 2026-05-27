SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Cultura da França anunciou a equipe que será responsável pela criação de uma nova área dedicada à pintura "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci, que faz parte das reformas do Museu do Louvre, em Paris. As vencedoras foram as empresas Studios Architecture Paris, Selldorf Architects e Base Landscape Architecture
Anunciado originalmente em janeiro de 2025 por Emmanuel Macron, com o nome de "Louve: Novo Renascimento", a reforma tinha como objetivo criar novas entradas para melhorar a circulação dos visitantes e uma nova área exclusiva para a pintura. Para isso, foi realizada uma competição na qual os participantes precisavam apresentar projetos que se encaixassem nesses objetivos.
Segundo o ministério, o projeto vencedor promete unir o contemporâneo ao urbano, criando uma conexão elegante entre a cidade, o palácio e o museu. Uma das novas entradas ficará próxima à Colunata de Perrault, na fachada do castelo que compõe o museu.
A previsão é que a reforma custe entre 700 e 800 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões) e seja concluída em até dez anos. A última vez que o Louvre passou por uma reforma foi há cerca de quarenta anos, na década de 1980.
Desde o início deste ano, os ingressos do museu ficaram 45% mais caros para visitantes de fora da Europa, visando equilibrar as contas e financiar problemas estruturais.