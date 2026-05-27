SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Rússia começou a usar um novo drone de ataque a jato contra a Ucrânia para tentar superar os sistemas de interceptação desenvolvidos por Kiev ao longo da guerra. Chamado de Geran-4, o equipamento pode atingir 500 km/h e transportar ogivas de até 90 quilos, segundo a inteligência militar ucraniana.

O novo modelo foi identificado oficialmente pela Defence Intelligence of Ukraine (DIU). Também conhecido como GUR, agência de inteligência militar ligada ao Ministério da Defesa da Ucrânia, o órgão afirma que Moscou iniciou o uso operacional do drone em maio deste ano "como uma contramedida à eficácia dos nossos drones interceptadores".

Guerra entre Rússia e Ucrânia vem sendo marcada por uma corrida tecnológica envolvendo drones, sistemas de defesa aérea e armas de baixo custo. Nos últimos meses, a Ucrânia ampliou o uso de drones interceptadores capazes de derrubar modelos russos mais lentos, como o Geran-2, baseado nos drones iranianos Shahed.

Agora, segundo autoridades ucranianas, a Rússia tenta recuperar vantagem no campo de batalha com versões mais rápidas e reforçadas.

Drone usa motor chinês e estrutura reforçada. O Geran-4 utiliza motores turbojato dos modelos Telefly LX-WP-160 e Telefly TF-TJ2000A, identificados pela agência como de origem chinesa. A GUR afirma que o novo drone recebeu uma fuselagem totalmente redesenhada, com melhorias aerodinâmicas e estrutura reforçada para suportar voos em alta velocidade e manobras mais agressivas.

Para a fabricação das versões anteriores dos drones a jato Geran-3, o inimigo utilizava a fuselagem do Geran-2 movido a gasolina. Mas essa experiência mostrou que sua resistência não era suficiente para voos em altas velocidades. GUR, em comunicado divulgado nas redes sociais

Asas passaram a ser fixadas permanentemente à estrutura central do drone. Além disso, o número de compartimentos técnicos foi reduzido para diminuir a resistência do ar.

O Geran-4 possui 3,5 metros de comprimento e 3 metros de envergadura. O equipamento pode alcançar até 500 km/h, operar a uma altitude máxima de 5 mil metros e atingir alvos localizados a até 450 quilômetros de distância. As especificações foram divulgadas pela plataforma War & Sanctions.

Segundo a inteligência militar ucraniana, o drone pode transportar diferentes tipos de ogivas. Incluem-se as versões altamente explosivas e termobáricas de 50 kg, além de uma carga termobárica ampliada de até 90 kg.

O novo planador do Geran-4 permite realizar manobras ativas em velocidades entre 300 km/h e 400 km/h, enquanto sua estrutura reforçada suporta sobrecargas significativas. GUR, em nota

Introdução dos drones a jato ocorre em meio ao aumento dos bombardeios russos sobre cidades ucranianas. Segundo o Business Insider, autoridades ucranianas afirmam que o número de drones Geran abatidos por interceptadores dobrou desde o início do ano.

Dones interceptadores usados pela Ucrânia carregam pequenas ogivas. Eles também destroem os alvos ao colidir com eles ou explodir nas proximidades. No entanto, esses sistemas foram projetados principalmente para enfrentar drones mais lentos, como o Geran-2.

Diante da nova ameaça, Kiev afirma já estar desenvolvendo modelos mais rápidos de drones interceptadores. Outro foco é a produção de mísseis de baixo custo voltados especificamente para combater drones movidos a jato. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, declarou recentemente que o país trabalha para criar um estoque dessas armas antes do outono europeu, período em que a Rússia costuma intensificar ataques com drones e mísseis.