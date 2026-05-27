SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos montaram uma unidade de saúde no Quênia para receber americanos expostos ao ebola.

A estrutura ainda depende da aprovação do governo queniano. Segundo a agência Reuters, o plano do governo Trump prevê atendimento fora dos Estados Unidos para pessoas em risco de exposição ao vírus.

O surto em curso ocorre na República Democrática do Congo. A Reuters informou que o Quênia aparece na estratégia por causa do risco regional, e não por ter casos confirmados da doença.

Em surtos anteriores, americanos expostos ao ebola eram levados de volta aos Estados Unidos. Agora, a proposta é usar instalações de saúde no Quênia para esse atendimento, segundo a ABC News.

O Ministério das Relações Exteriores do Quênia disse que verifica as informações. A Casa Branca e o Departamento de Saúde dos EUA não responderam aos pedidos de comentário, segundo a Reuters.