O Ministério das Relações Exteriores emitiu hoje um comunicado recomendando que brasileiros evitem viagens à Bolívia em meio à crise no país.

Pedido do governo brasileiro foi direcionado a regiões específicas. "O Ministério das Relações Exteriores não recomenda viagens aos departamentos de La Paz, Oruro e Potosí, na Bolívia, em razão dos bloqueios de estradas registrados em diferentes regiões dessas localidades", diz trecho da nota.

"As interdições têm causado interrupções significativas na circulação rodoviária, afetando o acesso a destinos como o Salar de Uyuni e Copacabana, além de dificultar deslocamentos para a região de La Paz, e a partir dela. A saída dessas localidades, por vezes, está sendo realizada apenas por via aérea", disse comunicado do Itamaraty.

GOVERNO RECOMENDOU CUIDADOS AOS BRASILEIROS QUE JÁ ESTÃO NA BOLÍVIA

Evitar deslocamentos rodoviários não essenciais, especialmente nas regiões afetadas;

Acompanhar as condições das estradas por meio do portal oficial da Administradora Boliviana de Carreteras

Manter contato com familiares e informar sua localização regularmente;

Não aceitar ajuda de desconhecidos, em razão do risco de golpes, furtos e roubos;

Buscar abrigo seguro e evitar deslocamentos a pé por longas distâncias;

Seguir rigorosamente as orientações das autoridades locais.

Alerta ocorre após bloqueios de estradas registrados em diferentes regiões do país. Os protestos têm causado interrupções no transporte e dificuldade de circulação.

Manifestantes são ligados ao ex-presidente Evo Morales. Eles têm pressionado autoridades por mudanças políticas e econômicas. As manifestações já duram cerca de quatro semanas e incluem outras demandas, como a renúncia do atual governo e reversão de medidas de austeridade.

Crise assola país e joga políticos contra a parede. A Bolívia enfrenta tensão política, inflação, desabastecimento de combustível e crise econômica. Algumas autoridades temem agravamento dos confrontos e novos bloqueios nos próximos dias.

Presidente da Bolívia anunciou que vai cortar o próprio salário pela metade. Rodrigo Paz disse que os seus ministros também terão os salários reduzidos.

Paz assumiu o governo em novembro. Ele herdou uma economia turbulenta, defendeu cortes de gastos e a redução dos subsídios aos combustíveis como necessários para estabilizar as finanças públicas.