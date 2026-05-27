SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo de hotéis de luxo Fasano anunciou nesta terça (26) a abertura de um novo empreendimento da marca em Cascais, em Portugal. Previsto para 2028, o hotel, que já existia sob outra bandeira e está passando por um retrofit, fica na região da Quinta da Marinha, próxima ao campo de golfe Oitavos Dunes.

Batizado de Fasano Cascais, o empreendimento terá hotel e residências de luxo integradas. Ao todo, serão 97 quartos e suítes, além de restaurantes, áreas de lazer e uma unidade do Baretto, bar tradicional da rede. Controlado pela JHSF, o Fasano já opera hotéis em diversos destinos brasileiros e também em Nova York, e Punta del Este. A empresa também já anunciou operações futuras em Miami, Londres, Milão e Sardenha.

O projeto arquitetônico leva assinatura do português Miguel Saraiva, enquanto os interiores serão desenvolvidos pelo Estúdio Obra Prima, comandado por Carolina Proto. Segundo o grupo, a proposta busca integrar materiais naturais, como pedra, madeira e cerâmica, à paisagem costeira de Cascais.

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