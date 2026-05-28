SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump reapresentou um processo de US$ 10 bilhões contra o Wall Street Journal por uma reportagem sobre uma carta de aniversário ligada a Jeffrey Epstein.

A nova ação foi protocolada na terça-feira e mira a editora do jornal e dois repórteres. Trump alega difamação e diz que o texto teve falhas graves de ética jornalística e de apuração; a defesa dele afirma que os acusados "falsamente apresentam como fato" que ele escreveu, desenhou e assinou a carta em 2003.

O processo anterior havia sido rejeitado por um juiz federal no mês passado. Na decisão, o magistrado concluiu que Trump não mostrou, de forma plausível, malícia real por parte do jornal, padrão exigido em ações de difamação envolvendo figuras públicas.

O Wall Street Journal disse ter "total confiança" na precisão da reportagem. A Dow Jones, controladora do jornal, afirmou que vai se defender com vigor da nova ação. Segundo o The Independent, o novo processo também cita Rupert Murdoch, o presidente-executivo da News Corp, Robert Thomson, e os repórteres Khadeeja Safdar e Joseph Palazzolo.

Trump também entrou com ações contra outros veículos desde que voltou à Casa Branca. Entre elas estão processos contra The New York Times, BBC e The Des Moines Register, enquanto ele acusa a imprensa de espalhar notícias falsas e difamação.

A reportagem do WSJ tratava de cartas dadas a Epstein em seu aniversário de 50 anos, em 2003. Uma delas, segundo o jornal, trazia o nome de Trump e o contorno de uma mulher nua; Trump nega ter escrito o bilhete.