SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Negociadores dos Estados Unidos e do Irã chegaram a um acordo sobre um memorando de entendimento de 60 dias para estender o cessar-fogo e iniciar negociações sobre o programa nuclear iraniano, mas o presidente Trump ainda não deu sua aprovação final. A informação é do site Axios.

A assinatura do memorando de entendimento pode ser o avanço diplomático mais significativo desde o início da guerra. A informação publicada pelo Axios é creditada a dois funcionários americanos e uma fonte regional envolvidos nos esforços de mediação.

Um acordo final que contemple as exigências nucleares de Trump ainda exigiria negociações intensivas adicionais. Ainda segundo o Axios, nos bastidores, autoridades americanas disseram que os termos do acordo estavam praticamente definidos na terça-feira, mas que ambos os lados ainda precisavam da aprovação da alta cúpula do governo.

Iranianos retornaram posteriormente e disseram que possuíam as aprovações necessárias e estavam preparados para assinar. Apesar disso, oficialmente, o Irã não confirmou essa informação.

Os negociadores americanos informaram Trump sobre os detalhes do acordo final, mas ele não o aprovou imediatamente. "O presidente transmitiu aos mediadores que precisa de alguns dias para pensar sobre o assunto", disse um funcionário americano.