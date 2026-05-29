SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a decisão final sobre o acordo de paz com o Irã será decidida hoje, após uma reunião na Sala de Situação da Casa Branca.

Trump afirmou que o acordo não envolverá nenhum tipo de transação financeira. "Nenhum dinheiro será trocado até segundo ordem. Outros itens de importância muito menor já foram acordados", declarou o republicano em uma postagem nas redes sociais.

Presidente norte-americano também listou obrigações a serem cumpridas pelo Irã para que o acordo seja concluído. Entre as condições para a paz estão a concordância de Teerã em não desenvolver armas nucleares, em reabrir de forma definitiva o Estreito de Hormuz e remover todas as minas marítimas colocadas no fundo do oceano.

Em contrapartida, os Estados Unidos concordam em retirar o bloqueio imposto à Teerã. Além disso, Washington também diz se comprometer a destruir e remover o urânio altamente enriquecido pelo Irã.