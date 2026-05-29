SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um juiz federal dos Estados Unidos ordenou a retirada do nome de Donald Trump do Kennedy Center e barrou o fechamento temporário da instituição.

Christopher Cooper proibiu o governo Trump de fechar o Kennedy Center para reparos. O juiz federal em Washington também considerou ilegal a decisão do conselho de acrescentar o nome de Trump ao prédio e ao site do centro.

Juiz deu 14 dias para que o nome de Trump seja removido. Na decisão, ele escreveu que o estatuto do Kennedy Center deixa claro que o espaço leva o nome do presidente John F. Kennedy e que só o Congresso pode mudar isso.

Cooper também disse que a obra de reparo pode avançar. Ele afirmou que a liminar não impede o centro de seguir com os trabalhos de capital já planejados, que o processo mostra serem necessários.

A porta-voz do Kennedy Center disse que a instituição vai recorrer. Roma Daravi afirmou: "Estamos confiantes de que, na apelação, o tribunal vai manter a decisão do conselho de reconhecer as contribuições históricas do presidente Trump para o nosso centro cultural nacional".